Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. a11

Milán. El seleccionador italiano Gennaro Gattuso declaró ayer que los ataques de Israel a la franja de Gaza le “rompen el corazón”, pero su equipo no puede ausentarse del duelo contra Israel la próxima semana en la clasificación para el Mundial.

La Nazionale jugará el sábado en Tallin contra Estonia, pero todas las miradas están puestas en su siguiente partido, el martes contra Israel en Italia, donde la movilización en favor del pueblo palestino ha tomado mucha fuerza y ha habido peticiones para que el equipo nacional no dispute este partido.

“Sabemos que debemos jugar, de lo contrario perderíamos 3-0 (por incomparecencia). Pero lo reitero, es muy triste ver lo que les suce-de a estas personas inocentes, a estos niños. Rompe el corazón ver todo esto”, declaró Gattuso en rueda de prensa.

Italia fue el escenario el fin de semana de algunas de las manifestaciones más numerosas en Europa contra los devastadores ataques de Israel en Gaza. El viernes, con motivo de una jornada de acción en apoyo a los palestinos, manifestantes se acercaron al centro de entrenamiento de la selección italiana en Florencia para exigir que este partido sea cancelado.

Otras protestas están anunciadas para el martes en Udine, donde tendrá lugar el partido. Un im-portante dispositivo de seguridad será desplegado alrededor de este encuentro, del que no se han vendido muchas entradas.