Miércoles 8 de octubre de 2025, p. a11

En el norte de Portugal, la venta del club de futbol GD Chaves al grupo empresarial mexicano Clase Azul, fundador y propietario del Atlético de La Paz, representa algo más que una transición deportiva. Según un informe del diario local A Bola, el acuerdo establece una inversión de hasta 4 millones de dólares en el estadio Municipal, crecimiento y sostenibilidad de una organización que paradójicamente en México no tiene derecho a ascender ante la falta de cumplimiento de requisitos financieros, estructurales y deportivos del proceso de certificación.

Con la suspensión del antiguo formato de competencia por seis temporadas, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) instauró hace tres años un periodo en el que los clubes de Segunda División deben validar expedientes, planes de negocios, la infraestructura requerida por el reglamento de afiliación referente a estadios y centros de entrenamiento, además de controles económicos, detalles sobre el gobierno corporativo de la organización y el uso de los fondos de mejoras conforme a los lineamientos acordados para ser aspirantes a la primera categoría.

Atlético La Paz resolvió no participar en el periodo abierto el pasado 25 de junio al considerarlo una simulación. Tampoco lo hicieron Atlético Morelia, Cancún FC, Mineros de Zacatecas, Venados FC y Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, equipos que acudieron al TAS para exigir el regreso del ascenso y descenso, el cual fue suspendido en 2020 como medida paliativa por los estragos de la pandemia de covid-19, y a los cuales la FMF retiró el subsidio de 20 millones de pesos anuales acordado con cada plantel en compensación por la modificación del formato.

“Las fronteras son para los países, no para el futbol”, dice a La Jornada el presidente del club bajacaliforniano, Samuel Hernández, sobre la compra de 80 por ciento del GD Chaves y la aspiración de alcanzar el máximo circuito profesional, si no es en México, ahora en la Segunda Liga portuguesa. “En Portugal las condiciones del ascenso están basadas en la competitividad: si un equipo queda en los primeros lugares, asciende. No hay un tema de certificación. Al estar dentro como comprador o dueño de un club, cualquiera puede aspirar desde el día uno a estar en la Primera Nacional”.

La negociación con autoridades del equipo transmontano –fundado en 1949 y con dos ascensos al circuito principal (2015-2016 y 2021-2022)– llevó más de ocho meses de trabajo. Durante ese tiempo, el grupo empresarial que lidera al Atlético La Paz incorporó a su estructura al ex presidente de Santos y también abogado de Grupo Orlegi, Dante Elizalde, ligado anteriormente al empresario Alejandro Irarragorri y quien estuvo involucrado en la revisión y cumplimiento de estados financieros, contratos, temas relacionados con el área jurídica y la gobernanza del club.