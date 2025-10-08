Miércoles 8 de octubre de 2025, p. a10
Como parte de un proceso de restructuración de sus comisiones permanentes, la secretaría general de la FIFA informó que el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, así como otros miembros del consejo directivo del organismo, tendrán participación en los procesos decisivos de este deporte en el mundo para el periodo 2025-2029.
En un comunicado emitido ayer por FIFA, la FMF comunicó que Arriola fungirá de vicepresidente de la comisión de competencias masculinas de clubes, mientras el secretario general, Íñigo Riestra, y la presidenta de la Liga Mx Femenil, Mariana Gutiérrez, fueron nombrados miembros de las comisiones de relaciones institucionales y de la de grupos de interés del futbol femenino, respectivamente.
Asimismo, la secretaria de la comisión de controversias de la FMF, Paola López, integra-rá la comisión disciplinaria de la FIFA.
“Con estos nombramientos, la Federación fortalece su presencia en instancias internacionales, refrendando el compromiso de sus dirigentes y especialistas en la construcción de un futbol global más inclusivo, representativo y diverso”, señaló la FMF en el documento.
Por otra parte, la FIFA informó que ha recibido más de un millón de solicitudes como parte del programa de voluntariado para el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Una cifra récord, la cual es “superior a cualquier otro acontecimiento deportivo en la historia”.
“Contamos con voluntarios de entre 18 y 92 años, desde estudiantes que empiezan su camino hasta jubilados que desean compartir sus conocimientos y experiencias. Es el grupo más diverso del mundo; cada persona tiene una historia que contar”, comentó el presidente del organismo, Gianni Infantino.