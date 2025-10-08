Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. a10

Como parte de un proceso de restructuración de sus comisiones permanentes, la secretaría general de la FIFA informó que el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, así como otros miembros del consejo directivo del organismo, tendrán participación en los procesos decisivos de este deporte en el mundo para el periodo 2025-2029.

En un comunicado emitido ayer por FIFA, la FMF comunicó que Arriola fungirá de vicepresidente de la comisión de competencias masculinas de clubes, mientras el secretario general, Íñigo Riestra, y la presidenta de la Liga Mx Femenil, Mariana Gutiérrez, fueron nombrados miembros de las comisiones de relaciones institucionales y de la de grupos de interés del futbol femenino, respectivamente.

Asimismo, la secretaria de la comisión de controversias de la FMF, Paola López, integra-rá la comisión disciplinaria de la FIFA.