De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. a10

A México se le olvidó defender desde que Tahiel Jiménez, delante-ro de Santos en la Liga Mx, marcó el primer gol. Pasaron sólo 26 minutos desde el comienzo del juego. Aunque Chile era el anfitrión, la selección que dirige Eduardo Arce y lidera Gilberto Mora hizo ver el partido en el estadio Elías Figueroa, en Valparaíso, como sólo un trámite para avanzar a cuartos de final de la Copa del Mundo Sub-20 con goleada (4-1) incluida.

Si para otras generaciones la maldición del quinto partido representó más derrotas que alegrías, los más jóvenes desafiaron su peso histórico hasta convertirla en una fiesta exclusiva. Tuvieron en condición de testigos a más de 18 mil personas, la mayoría locales, pero con una minoría con banderas, sombreros de charro, máscaras de luchador y camisetas tricolores esparcidas también en diferentes zonas del estadio. Su próximo rival saldrá del ganador de la serie entre Argentina y Nigeria, a disputarse este miércoles en Santiago.

La Roja, clasificada en segundo lugar de grupo por medio del criterio disciplinario –acumuló menos tarjetas amarillas que Egipto, que sumó los mismos tres puntos–, no encontró remedio para la profundidad y calidad del plantel mexicano. Tampoco pudo resolver la rotación de centrales para frenar a Mora, un jugador que hace cosas de mayores siendo un adolescente de 16 años. El mediocampista del club Tijuana asistió a Jiménez en el 1-0 con una triangulación y se mantuvo en su gran objetivo con una regla simple: cuanto más fuerte era la presión, más grande su talento.

Los defensores Felipe Faúndez, Ian Garguez y Milovan Celis, todos con al menos 3 años más que Mora, intentaron detener con faltas los ataques que llegaban al área del arquero Sebastián Ignacio Mella. Durante los últimos 15 minutos del primer tiempo, el plan dio resultado, porque la diferencia de una sola anotación se mantuvo hasta irse al descanso. A su regreso, todo volvió al mismo lugar. México fue tan peligroso como los chilenos pensaron. Controló la pelota, animó a sus aficionados a sentirse ganadores y dejar la percepción de que su equipo jugaba en desventaja al ser visitante.