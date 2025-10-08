▲ La Ópera de París anunció que Patrice Bart murió el lunes pasado a los 80 años. Maestro de ballet asociado a la Dirección de Danza y coreógrafo, dedicó 54 años de su vida a la Ópera de París, desde que se integró a la Escuela de Ballet hasta su salida en 2011. Bart fue una figura clave para varias generaciones de bailarines. “Apasionado, exigente, lleno de vida y humor, impulsó el ballet y sus equipos con una energía inagotable”, dijo en el comunicado en su página oficial. Foto Afp