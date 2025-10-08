Merry MacMasters

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 5

El Consejo Leonora Carrington, creado en 2017 con el fin de recabar, preservar, exhibir y difundir la obra de la artista surrealista, busca ser el principal referente del conocimiento e información de la pintora y escultora británica-mexicana, señala su presidente Fermín Llamazares. Entre sus proyectos más recientes está la participación el año pasado de la asociación civil en los festejos por el centenario del surrealimo organizados en París, Francia.

El gestor cultural y poeta logró montar la exposición Talismanes de un viaje sagrado, con obra de Carrington, en la Galería Sator, muestra que el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou incluyó dentro de su “sombrilla de exhibiciones”. Del total de 40 galerías fue el espacio al que llevaron a “todos los miembros de la Sociedad Internacional para el Estudio del Surrealismo”.

Nacido en Xilitla, San Luis Potosí, Llamazares creció como parte de la “familia mexicana” que el mecenas británico Eduardo James, a quien le decía “tío”, formó en ese poblado. Hace una década, Llamazares conoció “de casualidad” a Pablo Weisz Carrington en el Museo del Barro en Metepec, con quien se presentó: “Me manifestó su deseo de donar dos o tres esculturas a algún museo que considerara digno de Leonora y quería que una sala llevara su nombre.

“Encontré un lugar en San Luis Potosí. Le escribí al entonces gobernador, quien me contestó que podía hacer una sala o un museo si queríamos. Fue una iniciativa del mismo gobernador que se hiciera una asociación civil que yo presidera porque le había llevado el proyecto. Pablo accedió. De allí las cosas fueron de menos a más.”

El Museo Leonora Carrington San Luis Potosí fue inaugurado el 22 de marzo de 2018 en el Centro de las Artes de la capital del estado. La colección fue cedida por Pablo Weisz. Sin embargo, Llamazares quería un museo en Xilitla por ser de allí, sueño que se logró también el 19 de octubre de 2018. Con el tiempo nos hemos hecho de un acervo cada vez más grande con cosas que encontramos o que había en la casa de Leonora (en la Ciudad de México), que Pablo quería promover en los museos”.

Además del par de museos, la asociación civil comenzó a hacer exposiciones que abarcaban las diferentes facetas de Carrington como artista, para viajar a “ciudades medianas en las que nunca hubiera estado Leonora, como Chihuahua, Monclova y Morelia. Llegó un momento en que hacíamos tantas exposiciones que llegamos a tener hasta 15 simultáneas.