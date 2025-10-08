▲ La actriz Karina Gidi destacó que tuvo un reto muy grande al interpretar a múltiples personajes que representan las facetas de la protagonista. Foto cortesía de la producción

Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 4

El amor, el enamoramiento, sin importar la edad, es un acto de valentía que requiere coraje y vulnerabilidad, considera la actriz Karina Gidi, quien protagoniza la obra Instrucciones para volar, que narra la historia de una actriz desempleada y adicta al Internet.

El montaje, escrito por Gidi y José Antonio Cordero, empezará temporada el viernes en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico.

En entrevista con La Jornada, la actriz expresó que “la obra, aunque trata con mucho sentido del humor el acto amoroso, habla de lo emocionante que es poder vivir la vida desde un lugar de aventura y de emoción y lo que implica correr riesgos.

“Las historias de amor, ya sean de forma presencial, como lo es hacia el final de la puesta en escena, o de forma virtual, como lo es al principio, tienen esta metáfora del vuelo como representación del valor que se necesita para aventarte a los brazos de alguien más o entregar tu corazón a alguien más, eso es un acto de valentía.”

En Instrucciones para volar, la protagonista conoce a un hombre a través de Internet y se enamora de él, lo que desencadena una serie de fantasías, miedos y emociones que se manifiestan en diferentes personajes para reflejar la complejidad y la intensidad del enamoramiento.

Karina Gidi destacó que el reto actoral en esta obra fue grande, ya que tuvo que interpretar a múltiples personajes que representan las facetas de la protagonista. Describió la experiencia como agotadora, pero entretenida, ya que pudo explorar diferentes emociones.

Para la actriz, las historias de amor no deberían estar circunscritas sólo a la juventud. Destacó que las personas maduras también se enamoran y buscan la ilusión de querer al otro,

“Al igual que todos, a cualquier edad, cuando empezamos a sentir un vínculo de amor nos volvemos un poco adolescentes y en esos momentos somos más vulnerables, nos ilusionamos, y es emocionante iniciar una aventura amorosa con alguien en la madurez”, agregó la protagonista del monólogo.