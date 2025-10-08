C

ada grieta en el pavimento, cada sombra que descansa sobre los muros, cada esquina abandonada guarda un secreto en la cerámica de Paloma Torres. La arcilla que moldea y graba escucha el aliento de la tierra bajo el asfalto de la ciudad. En su trabajo, lo sólido tiembla y lo sutil resiste; lo que parecía permanente se vuelve efímero y lo que parecía frágil se transforma en eternidad.

Antes de que el fuego transforme la obra, hunde las manos en la tierra húmeda, recuerda que todo comienza en lo maleable. Su proceso creativo es un reflejo de la vida misma: todos somos barro (tiempo, azar y decisiones que se van endureciendo). Paloma Torres no sólo es una artista, es una manera de mirar hacia abajo, hacia el suelo y de ver que en la fragilidad hay fuerza, que en las grietas hay belleza y que incluso lo aparentemente inmóvil está en constante cambio.

Creció en una familia de arquitectos y comprendió pronto que el espacio no es un accidente ni un telón de fondo, sino la sustancia misma de la vida. Su padre, Ramón Torres, protagonista del modernismo constructivo mexicano, fue director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro hasta el final de sus días. Después de la Segunda Guerra Mundial realizó la maestría en París y trabajó en el Ministerio de Reconstrucción junto a Le Corbusier, cuando Europa intentaba reconstruirse por dentro y por fuera.

Siguiendo ese impulso, Paloma Torres viajó a París, estudió con S. W. Hayter –maestro de Jackson Pollock e impresor de Pablo Picasso– y con Mauricio Lasansky, referentes del grabado moderno, en el Atelier 17 de París, donde aprendió a sentir el pulso de la técnica.

A los 22 años regresó a México y se integró a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, continuando su formación en la Academia de San Carlos, como quien vuelve al origen de la materia para darle una nueva voz.