De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 3

Los Siameses Company, integrado por Marisa Lara y Arturo Guerrero, montarán la propuesta El futbolito, durante el festival cultural Goles de cabeza. Pensar el futbol, que se llevará a cabo del 23 de febrero al 1º de marzo de 2026 en el municipio General Escobedo, en Nuevo León.

El dúo participará junto a otros artistas, escritores, deportistas y ex jugadores en una serie de encuentros culturales, espectáculos escénicos y musicales, además de conversatorios, como parte de un ejercicio de reflexión previo al Mundial de Fútbol (programado del 11 de junio al 19 de julio del próximo año en ciudades de Estados Unidos, México y Canadá).

En ese contexto, la investigadora María Teresa Uriarte dará una ponencia sobre el juego de pelota prehispánico. Por su parte, la abogada Margarita Ríos Farjat hablará sobre el sentido de la justicia en el futbol, y Antonio Moreno en torno al origen y desarrollo del Salón de la Fama del Futbol.

De músicos, poetas y escultores habrá un poco

También se llevará a cabo el programa Poesía y futbol, a cargo de autores que hacen de la literatura en verso una experiencia escénica, como José Eugenia Sánchez, Ricardo Castillo, Julián Herbert, Rocío Cerón y Cecilia Barón.