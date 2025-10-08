Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 3
Los Siameses Company, integrado por Marisa Lara y Arturo Guerrero, montarán la propuesta El futbolito, durante el festival cultural Goles de cabeza. Pensar el futbol, que se llevará a cabo del 23 de febrero al 1º de marzo de 2026 en el municipio General Escobedo, en Nuevo León.
El dúo participará junto a otros artistas, escritores, deportistas y ex jugadores en una serie de encuentros culturales, espectáculos escénicos y musicales, además de conversatorios, como parte de un ejercicio de reflexión previo al Mundial de Fútbol (programado del 11 de junio al 19 de julio del próximo año en ciudades de Estados Unidos, México y Canadá).
En ese contexto, la investigadora María Teresa Uriarte dará una ponencia sobre el juego de pelota prehispánico. Por su parte, la abogada Margarita Ríos Farjat hablará sobre el sentido de la justicia en el futbol, y Antonio Moreno en torno al origen y desarrollo del Salón de la Fama del Futbol.
De músicos, poetas y escultores habrá un poco
También se llevará a cabo el programa Poesía y futbol, a cargo de autores que hacen de la literatura en verso una experiencia escénica, como José Eugenia Sánchez, Ricardo Castillo, Julián Herbert, Rocío Cerón y Cecilia Barón.
En el ámbito de las artes plásticas, el escultor Javier Zarazúa expondrá –en diversos espacios de esa demarcación– 11 piezas de balones monumentales de 2 metros de diámetro, los cuales serán intervenidos por artistas nuevoleoneses.
Durante el festival, se exhibirán piezas de la colección del empresario Gabriel Bustamante, identificada como Épica, integrada por más de 6 mil piezas y objetos en torno al balompié. También se prepara una exposición fotográfica sobre ese deporte, a cargo de periodistas gráficos de Monterrey.
Según la información proporcionada por los organizadores, durante las noches se realizarán conciertos por parte de agrupaciones que han hecho del futbol uno de sus motivos musicales, como El Gran Silencio, JLB y Compañía y la DJ Remille.
Durante este evento, se presentarán dos ediciones especiales de los libros La cancha de los deseos, de Juan Villoro –asesor principal del festival–, y Estado de gol, de Silvia Molina.