▲ Retratos incluidos en una exposición sobre cholombianos que será parte de la programación de la Filmty 33. Foto cortesía de Stefan Ruiz y Museo Marco

Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 3

Colombia, la cumbia y los cholombianos serán los protagonistas de la edición 33 de la Feria Internacional del Libro Monterrey (Filmty), que se desarrollará del 11 al 19 de octubre en Cintermex, con el fin de honrar los lazos culturales que prevalecen entre la Sultana del Norte y el país latinoamericano, afirmó Henoc de Santiago Dulché, director de la Filmty.

“La cumbia entra a México precisamente por Monterrey, procedente de San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Este ritmo es acogido en la colonia Independencia, principalmente en el barrio de La campana, de donde es originario Celso Piña; ahí surge ’la cumbia rebajada’”, recordó el promotor cultural.

En entrevista con La Jornada, resaltó que eligieron a Colombia como país invitado de honor porque Monterrey es la segunda entidad del país con la mayor comunidad de colombianos –supera 8 mil habitantes–. Un reflejo de esto tuvo lugar en los años 90, con los cholombianos, una subcultura caracterizada por el uso de playeras de futbol americano y pantalones anchos, con peinados engominados, y el gusto por la cumbia colombiana.

El Gran Silencio es uno de los exponentes más reconocidos de la cultura cholombiana en la música, sobre todo con su disco Chuntaro Style (1997), que fusiona cumbia, rock, ska y música norteña. Pero no es el único, también están Celso Piña y artistas independientes, colectivos de diyéis y músicos de barrio.

Para reivindicar esta mezcla cultural, la programación de la Filmty incluye una exposición de retratos, realizada por Stefan Ruiz, que busca registrar la identidad visual de los cholombianos de Monterrey. Además se presentarán candelazos tropicales, un referente musical que explora la cumbia, la gaita y otros géneros tropicales.

Colombia también presentará la Biblioteca de Escritoras Colombianas, que reúne la obra (narrativa, poesía, ensayo y periodismo) de 105 autoras desde la época colonial hasta el siglo XX; un ciclo de cine de terror colombiano en la Cineteca Nuevo León, y una instalación de videoarte en el Museo de Arte Contemporáneo (Marco).

La delegación colombiana se hará sentir desde la ceremonia inaugural, donde Laura Restrepo presentará su novela Soy la daga y soy la herida, y habrá un concierto de Frente Cumbiero, un grupo que rescata la cumbia y la cultura que la rodea.

De Santiago Dulché dijo que la finalidad del evento es ser una ventana desde la cual se observen distintas realidades y se fortalezca una cultura de paz: “Una sociedad mucho más educada, leída, instruida, es una sociedad mucho más tolerante y pacífica. Una feria del libro como ésta, es una buena herramienta para luchar contra la violencia y construir una sociedad de paz”.