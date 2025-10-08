Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 2

“Muchos poetas dicen que la poesía te elige. No lo sé, pero existo gracias a ella”, aseguró Natalia Toledo Paz, ataviada con su tehuana mientras el público que llenaba la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes la ovacionaba.

“Para mí la poesía es como el totopo, como el aire tibio de Juchitán, como el lodo en los pies después de la lluvia. Es volver a sentarme con todo lo que he amado y que ahora vive en la espalda del tiempo.”

Ayer recibió la Medalla Bellas Artes de Literatura en Lenguas Indígenas, un reconocimiento a su obra, su compromiso con la lengua zapoteca y la formación de nuevas generaciones.

Al inicio de la ceremonia, un video mostró a Toledo en su taller, rodeada de cuadernos, grabados y bocetos.

Habló de la muerte, la sensualidad y el regreso a la infancia que atraviesa su poesía, mientras sus gestos llenaban el espacio con la misma intensidad de sus versos. Subrayó la vitalidad del zapoteco entre los jóvenes que lo escriben y lo cantan en rap: “Algo nos dice que hay que proteger ese pensamiento que está aquí, a flor de piel”.

Nadia López, coordinadora nacional de Literatura, leyó un fragmento de su obra: “Llegaré a tiempo para abrazar a mi abuela antes que caiga la última estrella. Volveré a ser la niña que porta en su párpado derecho un pétalo amarillo. La niña que llora leche de flores…

“Reconocemos a una escritora que hace de la palabra un tejido de belleza y justicia. Su obra trasciende la lectura: ahí conviven palabra tejida, memoria viva y tradiciones del Istmo.”

La poeta ñañú Margarita León, integrante del jurado, evocó cómo Toledo (Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 1967) entrelaza literatura, historia oral y cultura material:

“Ha unido la poesía con el diseño textil, la cocina del Istmo y la joyería. Bordar poemas sobre prendas permite encarnarla y llevarla al cuerpo. Su escritura tiene un alcance universal, tanto por los recursos literarios como por los temas que aborda”.

Gladys Tzul Tzul, investigadora y escritora, recordó su infancia y aprendizaje entre mercados y peregrinaciones: “Desde niña acompañaba a su madre y abuela en ventas; aprendió a dialogar con la gente y a vender con palabras.