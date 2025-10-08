Eirinet Gómez

Miércoles 8 de octubre de 2025

“El trabajo que Michel Devoret realizó con John Clarke y John Martinis demostró por primera vez que circuitos eléctricos lo suficientemente grandes como para ser vistos a simple vista podían comportarse de forma cuántica”, dijo Steven Girvin, quien al lado de Devoret, realizó una investigación pionera en electrodinámica cuántica de circuitos.

Nacido en Francia en 1953, Devoret se graduó en la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones de París y obtuvo un doctorado en Filosofía en la Universidad de París Sur, en 1982. Actualmente es profesor en la Universidad de California-Santa Bárbara y profesor emérito Frederick W. Beinecke de Física Aplicada en la Universidad de Yale.

Tras su colaboración con Clarke y Martinis en la década de 1980–que “reveló la física cuántica en acción”–, fundó su propio grupo de investigación en el Comisariado de Energía Atómica (CEA) de Saclay, donde continuó su investigación fundamental sobre electrónica mecanocuántica y cúbits.