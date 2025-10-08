Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 7

“Nada de este trabajo habría sido posible sin John Martinis y Michel Devoret. Simplemente fueron, y son, personas brillantes”, afirmó John Clarke, premio Nobel de Física 2025, en referencia a sus co-laureados.

Clarke nació en Cambridge, Reino Unido en 1942, obtuvo un doctorado por la Universidad de Cambridge en 1968, y en la actualidad está afiliado a la Universidad de California, en Berkeley, Estados Unidos.

Entrevistado tras del anuncio del premio, Clarke se dijo atónito por la noticia y feliz de compartir el reconocimiento con Martinis y Devoret. “No podría aceptarlo sin ellos dos. Sería totalmente imposible. Y, obviamente, el comité del Premio Nobel lo sabía perfectamente”. El galardonado recordó los años 1984 y 1985, cuando junto a sus colegas realizó una serie de experimentos en Berkeley. “En aquella época, Devoret era un posdoctorante y Martinis un estudiante de posgrado. ¿Y qué puedo decir? Entendieron muchísimas cosas”, comentó.