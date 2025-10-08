Sandra Hernández García

Miércoles 8 de octubre de 2025

Nashieli Ramírez Hernández rindió protesta ante el Poder Legislativo de la Ciudad de México como nueva secretaria de la Contraloría General por un periodo de seis años.

Durante el análisis del dictamen con el cual el pleno del Congreso local aprobó su designación, legisladores de todas las bancadas –incluidas las de oposición– destacaron la labor de Ramírez Hernández al frente de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, donde resaltaron su “gran liderazgo”.

Según Nashieli Ramírez, quien desde el lunes pasado envió su renuncia como titular de la CDH al Congreso, por reglamento corresponde al primer visitador, Iván García, asumir la presidencia del organismo hasta el 6 de noviembre.

En tanto, en comisiones del Legislativo avanzó el proceso de elección del nuevo titular de la CDH; para ello se recibieron 28 solicitudes de aspirantes, de los cuales ocho cumplieron con los requisitos, quienes pasarán a la segunda fase, ellos son: Obtilia Eugenio Manuel, Carlos López López, María Dolores González Sarabia Calderón, Paolo Giuseppe Martínez Ruiz, Aldo Antonio Trapero Maldonado, Nancy Pérez García, Ángela María Guerrero Alcántara y Vilma Ramírez Santiago.