Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 41

A partir de esta noche, en avenida Constituyentes, del kilómetro 13 a Periférico, el gobierno de la Ciudad de México pondrá en marcha el programa de repavimentación, que considera la intervención de 69 vialidades primarias, con una inversión bianual de 2 mil 600 millones de pesos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la renovación de la carpeta asfáltica se realizará en jornadas nocturnas para no afectar la movilidad de la población.

Precisó que en total, desde este mes y hasta mayo próximo, se intervendrán 3.5 millones de metros cuadrados de vialidades, lo que es igual a 250 kilómetros lineales, es decir, casi la distancia a la ciudad de Querétaro.

“Arrancamos mañana (hoy) y en el transcurso de octubre para que en noviembre podamos tener 52 frentes de trabajo”, expuso, al señalar que el jueves se iniciarán los trabajos en Paseo de la Reforma, del kilómetro 13 a Periférico.

Se adquirirá equipo

Brugada Molina aseguró que “cada año vamos a estar adquiriendo infraestructura y equipo. Tenemos una planta de asfalto, lo que debemos tener en contraparte son equipos de trabajo para la pavimentación”.