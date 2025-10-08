De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 40

La pequeña Jazlyn Azulet, de dos años, quien sobrevivió a la explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, fue reportada con evolución favorable, luego de ser sometida a una cirugía de injertos en manos, piernas y cabeza, informó la Fundación Michou y Mau, que apoya a niños quemados.

Jazlyn salvó la vida al ser protegida por su abuela Alicia Matías, quien la cubrió con su cuerpo en el momento del flamazo, cuando se encontraban en el paradero de Santa Martha Acatitla.

No obstante que ambas sufrieron quemaduras, Alicia Matías perdió la vida, mientras la bebé sobrevivió, por lo que fue trasladada al hospital Shriner’s de Galveston, Texas, donde se encuentra en compañía de su madre, Jazmín Matías.