Mara Ximena Pérez y Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 40

Una explosión por acumulación de gas ocurrió ayer en una vivienda de la colonia El Piru, en la alcaldía Álvaro Obregón, que dejó tres personas heridas, entre ellas una menor de edad.

De acuerdo con la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la demarcación, el estallido ocurrió alrededor de las 7:22 horas en la calle Marco Polo, sección K, por la ruptura de la manguera de un tanque de gas de 10 kilos, y que al momento de encender la luz generó “un flamazo”.

El percance dejó a una mujer de 44 años con quemaduras en más de la mitad del cuerpo, a una adolescente de 14 años con lesiones de segundo grado y afectación en vías respiratorias, así como a un hombre de 55 años, quienes fueron atendidos por paramédicos y bomberos.

Los daños estructurales sólo se registraron en puertas y ventanas de la vivienda donde se registró la fuga, al igual que en ventanas frontales de la casa. Las víctimas fueron trasladadas al Instituto Nacional de Rehabilitación, mientras autoridades locales ofrecieron acompañamiento jurídico y sicológico a sus familiares.