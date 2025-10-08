Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 40

La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) detectó diversas irregularidades en los mercados públicos de la capital, como falta de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, ausencia de control y supervisión de contratos de obra y convocatorias de licitaciones sin apegarse a la normatividad.

En un reporte firmado por el auditor, Edwin Meraz, que fue enviado al Congreso local, se informó que además se hicieron revisiones a los mercados que albergan centros de cuidado infantil (Cendis), donde se encontraron irregularidades como sobrecupo, que “evidencian fallas estructurales y administrativas que repercuten en los derechos humanos de la ciudadanía, y de manera prioritaria en los derechos de la infancia”.

A raíz de la revisión de las cuentas públicas 2022 y 2023 se detectaron problemáticas en los mercados como ausencia de la declaratoria de cumplimiento ambiental y del plan de manejo de residuos de la construcción y demolición, falta de bitácoras y/o registros de obra, registro de pagos sin la documentación soporte que acredite que los trabajos se realizaron efectivamente, e incumplimiento en estimaciones y de entrega-recepción de obras.

Sin protección civil

Estas situaciones “vulneran los derechos como a la seguridad personal y patrimonial por la falta de seguros, y ponen en riesgo la seguridad de comerciantes, trabajadores y visitantes por la ausencia de programas de protección civil en obras, ya que en caso de acontecer un siniestro o accidente se carece de mecanismos de protección efectiva”.