▲ Ante la supuesta separación de dos trabes del tramo elevado de línea 12 del Metro, entre las estaciones San Andrés Tomatlán y Lomas Estrella, autoridades descartaron que exista riesgo estructural. Foto Roberto García Ortiz

Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 39

El Gobierno de la Ciudad de México informó que, luego de realizar una revisión exhaustiva, se descartó cualquier riesgo estructural ante una supuesta anomalía en las trabes de la columna LOE 14, ubicada a 170 metros de la estación Lomas Estrella de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, aseguró que “ingenieros especialistas del Metro realizaron una inspección física de las condiciones actuales, observando que las trabes de concreto en este punto están totalmente apoyadas en la columna, sin riesgos para la operación”, luego de señalar que la separación de éstas se identificó desde 2021 y no ha sufrido modificaciones.

Destacó que las separaciones entre las trabes son diferentes, principalmente en la zona de curvas del tramo elevado, y remarcó que tanto el Metro como la Secretaría de Obras y Servicios realizan un monitoreo permanente de todas las estructuras elevadas, además de labores de mantenimiento preventivo y correctivo para verificar las condiciones de circulación de los trenes, por lo que enfatizó que “hay seguridad para los trayectos descritos”.

Señaló que lo que a simple vista parece una fisura en realidad corresponde a una mancha formada por el escurrimiento de agua de lluvia, la cual deja una marca en la trabe y la columna. “Lo que se dice que es una fisura, no lo es; es una junta y ha sido monitoreada durante todo este tiempo, y no es un punto en el que se pueda indicar que la línea 12 tiene un problema estructural”.