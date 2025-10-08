Rocío González Alvarado, Elba Mónica Bravo y Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de octubre de 2025, p. 39

El gobierno capitalino reforzará los protocolos de las manifestaciones en la Ciudad de México para garantizar que se realicen de manera pacífica y con el acompañamiento de la policía, a fin de evitar que se repitan hechos violentos como los ocurridos en la marcha conmemorativa del 2 de octubre.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la Ciudad de México es una ciudad de libertades, donde se respeta el derecho a la libre manifestación, pero lo que hubo el jueves pasado fue violencia y una gran provocación para acusar que después de 57 años de la matanza de Tlatelolco el gobierno responde con represión.

Señaló que hubo un grupo de personas que nada tuvo que ver con la conmemoración del 2 de octubre ni con la lucha contra la violencia en Gaza, pero la presencia policial –al tratarse de una marcha en contra de la represión de gobiernos a los jóvenes–, significaba para algunos de los participantes en una especie de provocación.

Comentó que cuando entra la policía a acompañar alguna movilización hay una gran molestia porque se piensa que busca impedirla, “pero no, aquí es respetada la libre manifestación”, aunque sí debemos prepararnos para prevenir la violencia.

Hizo un llamado a la población que se manifiesta a que lo haga pacíficamente y a deslindarse de quienes incluso aprovechan para delinquir.