ncreíble pero cierto. Hoy todo el mundo habla de Gaza, un pequeñísimo territorio en la costa del mar Mediterráneo de sólo 40 kilómetros de largo por 10 a 20 de ancho, el doble del tamaño de Washington DC, pero con el triple de la población de la capital estadunidense. Allá habitan 2.1 millones de los más de 5 millones de palestinos que viven en el mundo. En Gaza habitan los descendientes de los palestinos que quedaron como refugiados tras el establecimiento de Israel en 1948. Y hoy el gobierno israelí de Netanyahu busca el exterminio total de la población de Gaza, justificado como un mandato divino de Dios. Se trata de un acto genocida a todas luces inhumano que, sin embargo, responde a una mera idea religiosa: el sionismo. El sionismo es una ideología nacionalista que promueve la creación y el apoyo de un Estado judío independiente en su supuesta patria ancestral, la “tierra de Israel”. El sionismo explica la actitud recalcitrante, extrema e intolerante de Netanyahu y del gobierno de Israel, que lo llevó a secuestrar a 500 activistas de 40 países que formaron la llamada Flotilla Global Sumud. La flotilla, que partió de Barcelona el 1º de octubre, transportaba alimentos, agua y medicinas, y reclamaba la apertura de un corredor marítimo humanitario hacia Palestina. La flotilla estuvo integrada por más de 40 barcos de países de América Latina, Europa, Asia, Oriente Medio y Estados Unidos. Fue un acto represivo que violó los tratados internacionales, y en el que muchos secuestrados fueron torturados física y sicológicamente. Ante ello, la solidaridad ciudadana con los palestinos no se hizo esperar por buena parte de los países y ciudades de Europa: Inglaterra, España, Francia, Irlanda, Italia, Portugal, etcétera, mientras los gobiernos europeos se mantienen silenciosos y, en consecuencia, cómplices del régimen de Netanyahu.