ace más de nueve años, los economistas del Fondo Monetario Internacional∏ Jonathan D. Ostry, Prakash Loungani y Davide Furceri (JPD, en adelante) publicaron el artículo “Neoliberalismo: ¿sobrevalorado?” (“Neoliberalism: Oversold?”, Finance & Development, junio de 2016). El texto acaso ha circulado escasamente en los medios académicos y económicos, aunque entraña gran importancia, especialmente para los críticos de esa corriente. Su mérito de entrada es la aceptación de que tal corriente existe; los neoliberales solían negar su existencia: es apenas un insulto, decían.

JPD admiten que “desde la década de 1980 se ha producido una fuerte y generalizada tendencia mundial hacia el neoliberalismo”. Post festum, con millones de víctimas y frente al tiradero, llegaron a tres conclusiones: “1) Los beneficios en términos de aumento del crecimiento parecen bastante difíciles de establecer…; 2) Los costes en términos de aumento de la desigualdad son notables; y, 3) El aumento de la desigualdad, a su vez, perjudica el nivel y la sostenibilidad del crecimiento”. Conclusiones extrañas para unos economistas que continuaron como defensores del neoliberalismo.

JPD escriben: “Chile comenzó su impulso… una década antes de 1982, y los cambios políticos posteriores lo acercaron cada vez más a Estados Unidos”. Como era de esperarse, ignoran la historia: Chile no “comenzó su impulso”, fue objeto de un golpe de Estado brutal en 1973, dirigido por Henry Kissinger, asesor de seguridad nacional de Richard Nixon, después de lo cual la agenda neoliberal fue impuesta por Augusto Pinochet; Chile sirvió de conejillo de indias, y luego la agenda fue implantada en el resto del mundo. Llamarla “fuerte y generalizada tendencia mundial” es almibarar la brutalidad de la agenda: desregulación de las economías del mundo, obligación de los mercados nacionales de abrirse al comercio y al capital, reducción de los gobiernos mediante la austeridad y la privatización. Con esa política fue creada la globalización. Su objetivo era debilitar el Estado del bienestar donde lo hubiere, cancelar todo compromiso con el pleno empleo y reducir los impuestos a los ricos. Había que “reordenar” la realidad social y “reconstruir” nuestra condición como individuos: nos volverían, a cada uno, consumidores y entes políticos individuales por encima de la sociedad.

Estados Unidos creyó que la globalización era la fundación de su dominación ad aeternum. Pero la historia continuó y consistió en la ruta en descenso de su dominación. El primer calambre severo fue la borrasca financiera de 2008. El imperio empezó a dar tumbos, y pronto se propuso echar abajo a la brevedad la globalización neoliberal que un día fue su meta anhelada: en eso sigue aplicado hoy en día.