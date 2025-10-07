L

a asamblea de colectivos de gobiernos autónomos zapatistas y gobiernos en común denunció el pasado 28 de septiembre que, con apoyo de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado de Chiapas y la policía municipal de Ocosingo, habitantes de Huixtán quemaron y destruyeron casas de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), encargadas del trabajo colectivo de la región y de labores de milpa común que realizan con hermanos no zapatistas, y se adueñaron de un predio recuperado en 1994. La Fiscalía General del Estado reconoció estos hechos llamándolos operativo interinstitucional con el objetivo de ejecutar la restitución de un predio ubicado en el municipio de Ocosingo, y agregó que “durante la diligencia se destruyeron casas de madera, sin detenidos. Cabe mencionar que se hizo entrega formal de 47 hectáreas del predio denominado Copropiedad Huixtán a sus respectivos propietarios, en presencia de los elementos del orden y con la delegación de gobierno de Ocosingo como testigos”.

Las agresiones ocurrieron en el poblado de Belén, en la región campesina del caracol Dolores Hidalgo, municipio oficial de Ocosingo, Chiapas. En su comunicado, la asamblea afirmó que el 22 de abril, el 12 de mayo, 12 de julio y 29 de agosto pasados, con resguardo policiaco y militar similar, llegaron a ese poblado 30 personas de Huixtán encabezadas por Emilio Bolom Álvarez, Miguel Bolom Palé, Miguel Vázquez Sántiz y David Seferino Gómez. El 18, 20 y 22 de septiembre se posicionaron 15 personas en el predio. El 20 de septiembre, nuevamente llegaron dos camionetas del Ejército federal, tres de la policía de Ocosingo y cuatro de la fiscalía del estado. Los agresores dijeron que mediante un amparo, el juez les otorgó el reconocimiento de desplazados forzados internos y sentenció de acuerdo con los convenios internacionales, porque las autoridades de gobierno fueron omisas y no los acompañaron desde el inicio del desplazamiento. Y dan evidencia de su verdadero objetivo al señalar que en el amparo logrado se dijo que “si no podemos ingresar a nuestras tierras con garantías de la vida y libre tránsito y de nuestras propiedades y nuestros bienes, al gobierno federal le corresponde indemnizarnos”.

Los zapatistas explicaron que “tratamos de dialogar con ellos, pero, claro, nos dijeron que la tierra ya se las entregó el gobierno y tienen los documentos legales. En esas fechas amenazaron y hostigaron a nuestros compañeros diciéndoles que deben salirse de las tierras por las buenas o por las malas. Nuestro intento de búsqueda de diálogo fue en vano”.