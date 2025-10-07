▲ Elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército simulan operativos de rescate de rehenes, manejo de explosivos y neutralización de objetivos de riesgo, entre otros, en el Campo Militar 37-B , en el estado de México. Foto Luis Castillo

César Arellano García

Enviado

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 17

Temamatla, Méx., Un grupo de élite del Ejército lleva a cabo un entrenamiento complejo, donde la velocidad de reacción, inteligencia operativa y coordinación táctica son vitales. A través del Curso de Operaciones Contra Terrorismo del Cuerpo de Fuerzas Especiales, los elementos desarrollan habilidades y destrezas en técnicas de intervención bajo la hipótesis de situaciones de rescate de rehenes, neutralización de objetivos de alto riesgo con precisión quirúrgica, así como trabajo en equipo para acceso rápido, con discreción y máxima coordinación a inmuebles.

Luego de realizar una práctica deintervención en una instalación de adiestramiento conocida como “casa de tiro”, ubicada en el Campo Militar 37-B de esta localidad, uno de los elementos manifestó que “la preparación de operaciones con intervención se realiza conforme a los estándares internacionales de los cuales México forma parte, de tal manera que es necesario disponer de personal con las capacidades y aptitudes necesarias para este tipo de actividades”.

Para el capitán R –quien reservó su nombre por cuestiones de seguridad–, del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, el curso donde participan 13 elementos, incluidos nueve mexicanos y cuatro extranjeros, “es de gran importancia en la formación profesional de los integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, que les permite estar preparados para cualquier circunstancia, ya que pueden ser llamados a cualquier misión”.

Fuerza creada en México 86

Recordó que este agrupamiento de élite se creó en 1986 como parte de las estrategias aplicadas por el gobierno de la República de ese entonces para coadyuvar en la seguridad del Mundial de futbol de aquella época en el país. Este hecho, dijo, fue el parteaguas para la creación de las unidades de Fuerzas Especiales en México.