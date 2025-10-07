Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 16

Fuerzas federales detuvieron en Durango a José Luis Delgadillo, Don José, señalado como líder de una célula delictiva dedicada al secuestro y tráfico de personas, vinculada a la organización Cabrera Sarabia, facción de Los Mayos.

El gabinete de seguridad federal informó que la acción se concretó tras la ejecución de cinco órdenes de cateo en distintos puntos del municipio de Durango, donde también fueron arrestadas otras cinco personas que presuntamente integraban ese grupo criminal.

Los cateos se hicieron de manera simultánea en las colonias Loma Bonita, La Morga, Cerro de Guadalupe y Guadalupe Victoria, luego de semanas de vigilancia fija y móvil en inmuebles identificados como centros de operación.