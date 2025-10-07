Martes 7 de octubre de 2025, p. 16
Fuerzas federales detuvieron en Durango a José Luis Delgadillo, Don José, señalado como líder de una célula delictiva dedicada al secuestro y tráfico de personas, vinculada a la organización Cabrera Sarabia, facción de Los Mayos.
El gabinete de seguridad federal informó que la acción se concretó tras la ejecución de cinco órdenes de cateo en distintos puntos del municipio de Durango, donde también fueron arrestadas otras cinco personas que presuntamente integraban ese grupo criminal.
Los cateos se hicieron de manera simultánea en las colonias Loma Bonita, La Morga, Cerro de Guadalupe y Guadalupe Victoria, luego de semanas de vigilancia fija y móvil en inmuebles identificados como centros de operación.
Además de Don José, fueron detenidos Diana Estefanía Villalobos Rueda, Patrona; José Juan Quiñones Galván; Rocío Quiñones Galván, Licenciada; José Raymundo Freyre Mendoza, y José Orlando Barrientos Hernández.
Se incautaron tres cargadores, 59 cartuchos, 36 teléfonos celulares, un radio de comunicación, tres vehículos y una motocicleta.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó en redes sociales que Don José contaba con una orden de aprehensión vigente y que su captura representa un golpe relevante a una célula generadora de violencia en la región.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, que definirá su situación jurídica.