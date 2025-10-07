Martes 7 de octubre de 2025, p. 16
Almoloya de Juárez, Méx., Un juez de distrito adscrito al Centro Federal de Reinserción Social del Altiplano determinó vincular a proceso a Gustavo B, El Viejón, identificado como jefe operativo de la organización criminal La Barredora, al considerar que existen elementos de prueba suficientes para presumir su responsabilidad en delitos contra la salud y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Gustavo B, detenido la semana pasada en un operativo en el municipio de Tlajomulco, Jalisco, era considerado objetivo prioritario de la Fiscalía General de la República por sus actividades criminales en Guanajuato, principalmente.
Autoridades aseguran que era líder de La Barredora en el Bajío, agrupación que se dividió en un bloque con sede en Tabasco, a cargo de Hernán Bermúdez, El Abuelo, y otro a cargo de El Viejón.
Se le incautaron tres armas de fuego cortas, una larga, 116 cartuchos útiles, ocho cargadores, dosis de mariguana, cristal y cocaína, una granada de gas, nueve teléfonos celulares y tres tabletas electrónicas.
Junto con él se arrestó a su pareja sentimental Edith Cárdenas, de 30 años, quien en las próximas horas será ex carcelada del penal estatal de Santiaguito, ya que el juez consideró que no tiene relación con hechos delictivos; además, éste abrió un plazo de cuatro meses para cerrar la investigación complementaria por crímenes contra la salud en la modalidad de comercio y distribución de estupefacientes, al igual que posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.