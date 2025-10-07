Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 16

Almoloya de Juárez, Méx., Un juez de distrito adscrito al Centro Federal de Reinserción Social del Altiplano determinó vincular a proceso a Gustavo B, El Viejón, identificado como jefe operativo de la organización criminal La Barredora, al considerar que existen elementos de prueba suficientes para presumir su responsabilidad en delitos contra la salud y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Gustavo B, detenido la semana pasada en un operativo en el municipio de Tlajomulco, Jalisco, era considerado objetivo prioritario de la Fiscalía General de la República por sus actividades criminales en Guanajuato, principalmente.

Autoridades aseguran que era líder de La Barredora en el Bajío, agrupación que se dividió en un bloque con sede en Tabasco, a cargo de Hernán Bermúdez, El Abuelo, y otro a cargo de El Viejón.