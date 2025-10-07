Alexia Villaseñor

Martes 7 de octubre de 2025

A pesar de los retos que implican el uso de inteligencia artificial, el envejecimiento del profesorado y una población estudiantil “cada vez más diversa” en los sistemas educativos, 90 por ciento de los docentes a escala mundial señalaron estar satisfechos con su trabajo y que sentirse valorados por la sociedad incrementa su compromiso social con la educación, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La Encuesta Internacional de la Enseñanza y del Aprendizaje (TALIS, por sus siglas en inglés) 2024, publicada ayer por el organismo, analizó la educación desde la perspectiva del profesorado de nivel secundaria. En ella participaron 280 mil docentes y directores escolares en 17 mil escuelas de 54 sistemas en varios países, en el cual México no estuvo.

Andreas Schleicher, director de educación y habilidades de la OCDE, mencionó en conferencia de prensa virtual que “la educación nunca es sólo un asunto transaccional. Siempre es una experiencia de relación social y para los docentes esto es fundamental. La relación con los principios es un buen indicador de la satisfacción laboral. Por lo tanto, el liderazgo en la escuela es esencial, al igual que las interacciones con los estudiantes”.

Puntualizó que problemas de disciplina, desventajas socioeconómicas, culturales o lingüísticas pueden influir negativamente en la percepción, por lo cual “la relación con estudiantes no es tan sólida”. En la mayoría de los sistemas, en 2024 los docentes tuvieron que utilizar con mayor frecuencia prácticas de gestión del aula, como calmar a los alumnos que interrumpen y pedirles que sigan indicaciones.