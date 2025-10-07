Sergio Ocampo Arista

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 14

Chilpancingo, Gro., Decenas de egresados de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa protestaron ayer en el palacio de gobierno en esta capital para exigir que se les otorguen plazas de profesores.

A bordo de cuatro autobuses, los profesores se plantaron afuera del recinto oficial del Poder Ejecutivo, donde estuvieron acompañados por estudiantes normalistas.

El subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que “en este momento hay un proceso de asignación de plazas que todavía no ha culminado debido a que depende del gobierno federal; sin embargo las autoridades estatales funcionarán como mediadoras con el fin de que de los egresados puedan acceder a un nombramiento”.

Por su parte, trabajadores del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero protestaron por separado también en la explanada del palacio de gobierno en demanda de ser escuchados y atendidos por las autoridades estatales.