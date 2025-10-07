Martes 7 de octubre de 2025, p. 12
Un juez de control giró una orden de aprehensión en contra de Lex Ashton “N”, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas, cometidos en agravio de otro alumno y de un trabajador del plantel.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el mandamiento judicial será cumplimentado una vez que el joven se recupere de las lesiones que sufrió al caer de un edificio del centro educativo, hecho que le provocó fracturas en ambas piernas y una lesión craneal.
Actualmente, el estudiante permanece bajo custodia policial en el hospital, donde fue sometido a una intervención quirúrgica para extraer un coágulo en la cabeza.
De acuerdo con las autoridades capitalinas, fue el Ministerio Público el que solicitó la orden de aprehensión ante el juez, tras reunir los elementos de prueba necesarios.
Este diario informó la semana pasada que, al no encontrarse el joven formalmente detenido y haber vencido el plazo legal para definir su situación jurídica, existía la posibilidad de que se solicitara dicho mandamiento judicial, ya que, además, la dependencia cuenta con diversos dictámenes periciales –entre ellos la necropsia practicada a Jesús Israel “N”, entrevistas con testigos presenciales, análisis de cámaras de videovigilancia y la mecánica de hechos– que lo vincularían con los ilícitos.