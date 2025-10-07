Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 12

Un juez de control giró una orden de aprehensión en contra de Lex Ashton “N”, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas, cometidos en agravio de otro alumno y de un trabajador del plantel.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el mandamiento judicial será cumplimentado una vez que el joven se recupere de las lesiones que sufrió al caer de un edificio del centro educativo, hecho que le provocó fracturas en ambas piernas y una lesión craneal.

Actualmente, el estudiante permanece bajo custodia policial en el hospital, donde fue sometido a una intervención quirúrgica para extraer un coágulo en la cabeza.