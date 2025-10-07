Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 12

Los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur no volverán a clases presenciales mientras no se concreten los compromisos establecidos en las mesas de diálogo con estudiantes y padres de familia.

Ayer, mamás, papás y tutores de los jóvenes de este plantel realizaron la segunda mesa de diálogo con autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la que se dejó en claro que el retorno a las aulas todavía es lejano, aunque destacaron que al firmar los acuerdos han logrado un gran paso, algo que llevaban pidiendo desde hace tres años.

Durante las cerca de cuatro horas del encuentro, las autoridades del CCH Sur se comprometieron a contar con detectores de metales, brigadas con el apoyo de papás, capacitación inmediata del personal de vigilancia en temas de protección civil, así como a tener un botiquín para brindar los primeros auxilios.

Aunque en esta ocasión hubo menor asistencia de padres de familia, la reunión fue fructífera, menos tensa, con disposición de ambas partes y ánimo de concretar obras para mejorar la seguridad de sus hijos.

No obstante, estas mesas mostraron la serie de deficiencias que hay en la vida cotidiana de 12 mil estudiantes, y cómo su escuela no protegía su integridad.

Abandono, soledad y baja autoestima

Una sicóloga del plantel presente en la mesa subrayó que hay muchos jóvenes que piden ayuda a sicopedagogía, pero no todos logran continuar con las terapias y las abandonan, además de que sus papás no otorgan el acompañamiento necesario.

“Los alumnos que llegan a pedir el apoyo sicológico sienten un gran vacío, se sienten muy solos, con baja autoestima, perciben abandono de parte de sus padres y, ante ello, es necesario crear vínculos, estructuras de afecto, comunicación y empatía, porque muchos llegan en crisis, ya con un tratamiento siquiátrico, y no se tomaron el medicamento”, relató.