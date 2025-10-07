Efectivos de la Defensa argumentaron “error de ruta”
Dos vehículos militares circularon ayer por vías de Ciudad Universitaria (CU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Un camión de la Defensa transitó por “error de ruta” y una camioneta de la Guardia Nacional (GN) ingresó al campus en respuesta a una llamada de emergencia al 911.
La circulación de ambas unidades casi a la misma hora por circuitos vehiculares del campus principal de la universidad nacional provocó el enojo tanto de la población de la institución como de usuarios de las redes de todos los sectores de la sociedad, al señalar que se vulneró la autonomía de la UNAM.
El trayecto de la unidad del Ejército duró cinco minutos, suficientes para desencadenar una ola de opiniones y reclamos en la red social X contra la violación a la autonomía.
Su breve trayecto dentro de este perímetro universitario causó mayor impactó porque ocurrió a hora y media del desalojo de alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), tras una amenaza de bomba, la cual fue difundida en la red social Facebook y resultó falsa.
A esa misma hora también ingresó una patrulla de la GN, en respuesta al llamado de auxilio para atender la amenaza en la Facultad de Ciencias Políticas.
Ante la avalancha de protestas en redes sociales, la universidad desmintió que pidieran directamente apoyo a fuerzas armadas por la amenaza de bomba en dicha facultad.
En un comunicado, la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria aclaró que fue un error de ruta el ingresó al campus del camión de la Defensa.
“El día de hoy (lunes) a las 9:07 horas, un camión del Ejército Mexicano ingresó al circuito vehicular de Ciudad Universitaria por avenida del Imán.”
Ante esta situación, aseguró que personal de esta secretaría detuvo a la unidad del Ejército para preguntar adónde se dirigía; la respuesta del conductor fue que se trató de “una equivocación al dar una vuelta incorrecta”.
El personal de la UNAM les indicó cómo salir, lo cual ocurrió 5 minutos después.
Por el contrario, el paso del vehículo de la GN por uno de los circuitos principales de CU fue a solicitud de una llamada al 911.
A pesar de que ayer 38 facultades, preparatorias y planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades tuvieron clases presenciales, el regreso a la normalidad fue empañado por tres amenazas falsas de artefactos explosivos en la FCPS, Prepa 6 y la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
Ayer, la participación de la comunidad universitaria en sus planteles fue muy activa. Fueron visibles asambleas, mesas de trabajo y diálogo, así como recorridos para detectar zonas oscuras y determinar cómo reforzar la seguridad.
Algunas facultades y escuelas han decidido mantener clases en línea hasta tener la garantía de cambios en luminarias y protocolos de vigilancia, como la Facultad de Química, la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.
A partir de hoy y hasta el 15 de octubre, la Facultad de Filosofía y Letras entró en paro total para exigir la ruptura de relaciones de esta institución con el “Estado genocida y colonial” de Israel, además de la situación “tan alarmante” de seguridad en los planteles y al ingreso de la GN y el Ejército a CU.