Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 12

Dos vehículos militares circularon ayer por vías de Ciudad Universitaria (CU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Un camión de la Defensa transitó por “error de ruta” y una camioneta de la Guardia Nacional (GN) ingresó al campus en respuesta a una llamada de emergencia al 911.

La circulación de ambas unidades casi a la misma hora por circuitos vehiculares del campus principal de la universidad nacional provocó el enojo tanto de la población de la institución como de usuarios de las redes de todos los sectores de la sociedad, al señalar que se vulneró la autonomía de la UNAM.

El trayecto de la unidad del Ejército duró cinco minutos, suficientes para desencadenar una ola de opiniones y reclamos en la red social X contra la violación a la autonomía.

Su breve trayecto dentro de este perímetro universitario causó mayor impactó porque ocurrió a hora y media del desalojo de alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), tras una amenaza de bomba, la cual fue difundida en la red social Facebook y resultó falsa.

A esa misma hora también ingresó una patrulla de la GN, en respuesta al llamado de auxilio para atender la amenaza en la Facultad de Ciencias Políticas.

Ante la avalancha de protestas en redes sociales, la universidad desmintió que pidieran directamente apoyo a fuerzas armadas por la amenaza de bomba en dicha facultad.

En un comunicado, la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria aclaró que fue un error de ruta el ingresó al campus del camión de la Defensa.

“El día de hoy (lunes) a las 9:07 horas, un camión del Ejército Mexicano ingresó al circuito vehicular de Ciudad Universitaria por avenida del Imán.”