Martes 7 de octubre de 2025, p. 9
A partir de la intensificación de los operativos contra migrantes realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, mil 83 mexicanos han sido detenidos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En la conferencia del pueblo, la mandataria federal dijo que esta cifra abarca del 6 de junio al 5 de octubre, y ante ello demandó a la administración de Donald Trump “buscar otro esquema”.
Afirmó que los consulados de México en Estados Unidos tienen contacto con todos los connacionales que han sido detenidos, y que algunos incluso ya fueron repatriados, en tanto que otros permanecen en los centros de detención migratoria del país vecino.
“Estamos en contra de estas redadas que se han estado haciendo a nuestros compatriotas y a (personas de) otras nacionalidades. Los mexicanos y las mexicanas que están en Estados Unidos son trabajadores; si hay alguien que cometió un delito, tiene que revisarse”, dijo la mandataria.
“No son criminales, son trabajadores que han sacado adelante a Estados Unidos y son necesarios para su economía. Tiene que buscarse otro esquema por parte del gobierno de Estados Unidos”, agregó.