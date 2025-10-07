Martes 7 de octubre de 2025, p. 8
A casi tres semanas de que comenzaron las audiencias públicas organizadas por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, ésta ha recibido 112 propuestas por escrito en las que se replican algunos de los temas expuestos de manera presencial en los foros abiertos.
En tanto, la presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, presentó su solicitud para participar en una de las audiencias públicas. La comisión informó por medio de su página de Internet que será en la que se efectúe en Sonora adonde acudirá.
La semana pasada, al asistir de invitada a un seminario organizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Taddei Zavala expuso que el INE debe mantener su autonomía y permanecer completamente ajeno a la dinámica política.
También recalcó que es inviable la elección de consejeros electorales por medio del voto ciudadano, ya que al ser un órgano autónomo no se podría aplicar ese mecanismo, por lo que lo diferenció del pasado proceso para elegir a integrantes del Poder Judicial y llamó a mantener los organismos públicos locales electorales.
Además de las audiencias públicas, la Comisión Presidencial abrió la posibilidad de que la población presente propuestas por escrito. Entre las 112 que ha recibido hasta ayer hay documentos enviados por algunos de los ponentes que también han asistido a presentar sus textos.
La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que presentará por escrito sus sugerencias en esta materia ante la comisión, entre las que refirió que debe eliminarse el fuero para legisladores.