Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 8

A casi tres semanas de que comenzaron las audiencias públicas organizadas por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, ésta ha recibido 112 propuestas por escrito en las que se replican algunos de los temas expuestos de manera presencial en los foros abiertos.

En tanto, la presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, presentó su solicitud para participar en una de las audiencias públicas. La comisión informó por medio de su página de Internet que será en la que se efectúe en Sonora adonde acudirá.

La semana pasada, al asistir de invitada a un seminario organizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Taddei Zavala expuso que el INE debe mantener su autonomía y permanecer completamente ajeno a la dinámica política.