Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 6

La violencia registrada durante la conmemoración de la masacre de estudiantes del 2 de octubre fue una provocación deliberada que pretendía exhibir a los gobiernos de la Cuarta Transformación tan represores como en aquellos años de los sucesos en Tlatelolco, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum quien dijo que no se cayó en esa provocación. Condenó estos ataques a la policía porque incluso llevaban bombas molotov y demandó que se investigue, porque algunas de esas acciones constituyeron delitos.

“¿Qué buscaba este grupo que lleva cubierta la cara? ¿Qué buscan? ¿Por qué hacen estas manifestaciones en una ciudad de libertades, de plena libertad, absoluta y plena libertad? ¿Qué buscan? ¿Qué buscaban? Un enfrentamiento, desde mi punto de vista, con la policía, un 2 de octubre”. Se pretendía equiparar a este gobierno con el régimen represivo que prevalecía en el 68, pero no se cayó en esa provocación.”

La mandataria apuntó a las motivaciones de la violencia y expresó su solidaridad con los policías que participaron en la contención de las agresiones. Uno de los uniformados se encuentra delicado.