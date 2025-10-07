Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 6

Ante la inconformidad del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, respecto al sitio que se les asignó para el acto del domingo en el Zócalo, la presidenta Claudia Sheinbaum sólo esbozó una sonrisa y respondió: “chismes”. Consideró que dicho lugar no es trascendente ni llevaba un mensaje político implícito.

Por otro lado, justificó la ausencia en su informe del secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Omar García Harfuch, argumentando que “tiene mucho trabajo, y decide a veces no asistir”. Reconoció que tanto él como los secretarios de la Defensa y Marina tienen medidas extraordinarias de resguardo por sus funciones, más García Harfuch, quien ya fue víctima de un atentado.

Durante su conferencia, la mandataria se refirió al cierre de su gira por las 32 entidades para difundir su primer Informe de gobierno y rechazó las críticas por presuntas prácticas corporativas y de acarreo. Afirmó que en el viejo régimen, los sindicatos y las organizaciones sociales formaban parte de alguno de los sectores del Partido Revolucionario Institucional, sea el obrero, el campesino o el popular.