Martes 7 de octubre de 2025, p. 6
Ante la inconformidad del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, respecto al sitio que se les asignó para el acto del domingo en el Zócalo, la presidenta Claudia Sheinbaum sólo esbozó una sonrisa y respondió: “chismes”. Consideró que dicho lugar no es trascendente ni llevaba un mensaje político implícito.
Por otro lado, justificó la ausencia en su informe del secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Omar García Harfuch, argumentando que “tiene mucho trabajo, y decide a veces no asistir”. Reconoció que tanto él como los secretarios de la Defensa y Marina tienen medidas extraordinarias de resguardo por sus funciones, más García Harfuch, quien ya fue víctima de un atentado.
Durante su conferencia, la mandataria se refirió al cierre de su gira por las 32 entidades para difundir su primer Informe de gobierno y rechazó las críticas por presuntas prácticas corporativas y de acarreo. Afirmó que en el viejo régimen, los sindicatos y las organizaciones sociales formaban parte de alguno de los sectores del Partido Revolucionario Institucional, sea el obrero, el campesino o el popular.
Sin embargo, en el caso de Morena, la afiliación desde que surgió el partido ha sido siempre individual, no es que una organización pertenezca al partido. Por eso, para el mitin del domingo se hizo una invitación abierta a la gente y, en ese contexto, algunos sindicatos acudieron como tales, pero no fue una convocatoria a que participaran los gremios con determinado número de integrantes.
En cuanto a los camiones, señaló que en el movimiento siempre se han trasladado así, desde que estaba en la oposición, pero “que vengan en autobús no quiere decir que la gente no quiera venir, sino que se organizan para tener autobuses conjuntos para poder llegar a un evento”.
Finalmente, comentó que no había podido comunicarse con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, cuyo esposo, el empresario Víctor Cruz Russek, falleció este domingo, pero que la buscaría para darle el pésame.