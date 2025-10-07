Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 4

En enero próximo empezará un registro de la población al Sistema Nacional de Salud, mediante el cual se otorgará una credencial a los derechohabientes de IMSS, Issste e IMSS-Bienestar, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

El objetivo, dijo, es facilitar la posibilidad de que en el caso de algunas enfermedades, una persona pueda atenderse de manera indistinta en cualquiera de estas instituciones a partir de 2027.

La inscripción en este registro será el primer paso para que, en segunda instancia, si la gente lo autoriza, se pueda compartir el historial clínico entre los tres organismos principales de salud, con lo que se favorecería la nueva opción de atenderse en cualquiera de las instituciones, independientemente de a cuál se pertenece.

Por otro lado, la mandataria afirmó que los programas del Bienestar que están a cargo de la Secretaría de Marina en el sur-sureste del país están avanzando, y se proyecta que puedan entrar en operación al comenzar 2026. Sostuvo que esto forma parte de un modelo económico sustentado en una visión de economía moral y del humanismo mexicano.