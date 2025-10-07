P

arece que a la presidenta Sheinbaum se le embarulla el tema. Cierto es que el gobierno mexicano se ha pronunciado por la paz en Palestina, la existencia de los dos estados, el diálogo y la negociación, el respeto y la protección de la vida, la ayuda humanitaria y la convivencia pacífica, y en contra del genocidio, la hambruna y la agresión en contra de civiles. Pero cuando sale a colación la ruptura de relaciones diplomáticas con el régimen genocida de Tel Aviv, entonces el punto se le complica.

De hecho, en la concentración del pasado domingo en el Zócalo “surgieron gritos perfectamente audibles, desesperados: ‘¡paren el genocidio en Palestina!’, que llevaban implícita la demanda contundente al gobierno de Sheinbaum de dar un golpe de timón en la política exterior mexicana hacia el conflicto en Gaza. Con enjundia, corearon nuevamente sus reclamos cuando ya la mandataria se presentaba ante la multitud; portando banderas palestinas, exigieron la ruptura de relaciones con Israel” (La Jornada, Alonso Urrutia).

Sin embargo, ante tal exigencia no hubo referencia alguna. Tampoco en la mañanera del lunes, aunque en el transcurso de ella se le planteó: “parece inconcebible que el gobierno mexicano tenga cierto tipo de relaciones con el gobierno de Israel, con el Estado de Israel, sobre todo con relación a entrenamiento militar”.

Sobre el particular, la presidenta Sheinbaum respondió: “no, eso ya no existe. Ni tampoco la compra… Miren, hubo una compra de armamento a Israel solicitado por los estados (de la República, cuyos nombres no proporcionó) desde 2024; se está cumpliendo hasta ahí esa compra, o ya se cumplió hace tiempo. Pero no hay entrenamiento ni ninguna relación. Esas son notas que han estado saliendo, pero no existen”. Sin embargo, ni pío sobre una eventual ruptura de relaciones diplomáticas.

Se conoce que uno de ellos es Oaxaca ( La Jornada, Jorge A. Pérez, corresponsal), cuyo gobernador (morenista, según dice) Salomón Jara “entregó rifles de asalto de la marca Israel Weapon Industries, modelo ARAD, adquiridos a la empresa IWI, del grupo armamentista israelí de Samy Katsav. De acuerdo con Karina Barón Ortiz, titular del secretariado ejecutivo del sistema estatal de Seguridad Pública, son 75 fusiles semiautomáticos con un cañón de 14.5 pulgadas, calibre 5.56”.