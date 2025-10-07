▲ ESCALA DE DOS DÍAS EN PUERTO PROGRESO, YUCATÁN . El buque de combate litoral (LCS-19) USS St Louis de la marina de Estados Unidos participa en apoyo de la Operación Atlantic Watch en el Golfo de México. Foto cortesía del LCS-19

a extraña inclusión de un artículo transitorio en sesión de senadores para establecer la retroactividad de las reformas a la Ley de Amparo se ha convertido en un entuerto no tanto legislativo (la Cámara de Diputados enmendará lo aprobado por el Senado, que seguramente aceptará las correcciones porque ya trató de hacerlo por la vía, igualmente torpe e inviable, de una “fe de erratas”), sino político, en específico dentro de Morena, donde no se tiene claridad acerca de cuál fue la voz o de dónde provino, para impulsar el citado artículo transitorio que a todas luces es contrario a la letra de la Constitución.

En el centro de las especulaciones está Adán Augusto López Hernández, el enfangado senador tabasqueño que funge como tambaleante coordinador de sus homólogos guinda y del Senado en general. ¿Atendió una indicación de la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy? ¿En caso de ser cierta esta versión, lo embarcaron en una maniobra tramposa para exhibirlo negativamente? ¿Se movió por la libre, sin atender a Palacio Nacional, pero sí a alguna supuesta indicación enviada desde Palenque? ¿Desatendió el proceso senatorial por estar viendo partidos de futbol o por alguna otra causa?

Lo cierto es que la Presidenta de la República no se contuvo a la hora de fijar postura descalificadora de la pretensión de hacer que una reforma legal tuviera efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna. De por sí la oposición a la 4T considera sumamente lesivas esas reformas, al estimar que en adelante el juicio de amparo servirá para proteger al poder ante los ciudadanos, y no al revés. Y, además, ¡pretender hacerlas retroactivas!, según propuso el veracruzano Manuel Huerta Ladrón de Guevara, lo cual obtuvo votación mayoritaria a favor.

La plana también le fue enmendada a Adán Augusto por su contraparte en San Lázaro, Ricardo Monreal (recuérdese que han tenido roces y acusaciones mutuas de actos de corrupción, luego acalladas). El zacatecano puntualizó lo evidente en cuanto a la necesidad de cuidar el encuadre correcto de la reforma senatorial con la letra constitucional. A fin de cuentas, todo apunta a que harán una corrección en la formulación del texto, que varias voces al interior de las cámaras consideraron tenía dedicatoria a Ricardo Salinas Pliego, con la intención de impedirle que siga amparándose casi eternamente en sus cuitas fiscales.