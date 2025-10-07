▲ La caravana migrante Por la Libertad retomó ayer su recorrido por la costa de Chiapas hasta llegar a Mapastepec en su avance hacia la capital. Provenientes en su mayoría de Cuba, Haití, Venezuela, Brasil, Ecuador y Colombia, descansaron el fin de semana en el municipio de Escuintla, luego de caminar 75 kilómetros desde su salida el pasado miércoles en Tapachula. Foto La Jornada, con información de Édgar H. Clemente

E

s irresponsable enviar a agentes de la policía a contener una agresión como la que cometieron los delincuentes del bloque negro en la conmemoración del 2 de octubre. Usaron hasta explosivos de fabricación casera. No se trata de darles armas para que maten gente –eso lo supo hacer bien Díaz Ordaz–. Se trata de dotar a la policía con equipo moderno para defender su integridad, proteger a los ciu-dadanos y a los comercios, que sufrieron pérdi-das importantes. No queremos un 2 de octubre en que los muertos los pongan las fuerzas de seguridad. En la mañanera, la presidenta Sheinbaum abordó el tema. Lamentó las lesiones que sufrieron los uniformados en el cumplimiento de su deber, uno está grave. Enalteció su valor al resistir la violenta agresión. Se refirió a la necesidad de dotar a la policía con equipo apropiado. Sus palabras se interpretaron como un jalón de orejas a Clara Brugada, y si no fue así, debería serlo. Este año el presupuesto del gobierno capitalino aumentó 8.8 por ciento hasta llegar a 291 mil 525 millones de pesos. Fue anunciada la creación de un fondo de infraestructura que incluiría al cuerpo policiaco. ¿Entonces?.

Insiste Larrea en comprar Banamex

Es más probable que el gobierno venda el Palacio de Bellas Artes a Starbucks que Citi le entregue a Germán Larrea el control de Banamex. Ya es casi un hecho que 25 por ciento de las acciones serán adquiridas por Fernando Chico Pardo. La oferta de Larrea de comprar 100 por ciento, o una parte mayoritaria, más parece desquite porque le cerraron las puertas para extender su imperio minero al sector bancario. La súbita oferta de Larrea provocó que cayeran las acciones de su Grupo México.

El Nobel de Medicina

Algunos médicos opinan que el sistema inmunitario es tan poderoso que muchas enfermedades se curarían sin medicamentos, pero eso atentaría contra los intereses de la industria farmacéutica. Así que hasta para el catarro recetan penicilina. Arrancó la temporada de los Premios Nobel y la Academia Sueca galardonó con el de Medicina a los estadunidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y al japonés Shimon Sakaguchi por su investigación sobre el sistema inmunitario y cómo logra defender al cuerpo de infecciones sin destruir sus propios tejidos. México volverá a competir con sus candidatos al Nobel de Economía: Ernesto Zedillo, Agustín Carstens y José Antonio Meade tienen el récord de generar más pobres que ningún otro país del mundo.