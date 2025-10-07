La nave patria avanza a mejores puertos para cumplir su destino

asar del anacronismo voraz de gobiernos primitivos, perversos y corruptos del prianismo trágico a la tersura humanista de la Cuarta Transformación nacional constituye el mayor bien recibido por el pueblo, legítimo heredero de un pasado glorioso colmado de grandeza cultural, desarrollo tecnológico y sabiduría ancestral, marca diferencia abismal con opresores recientes de razón, libertad y justicia: los neoliberales del capitalismo salvaje.

La constancia, firmeza y serenidad de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostrada en el primer año de la construcción del segundo piso del cambio, así como el primer Informe de gobierno y la incansable tarea de recorrer las 32 entidades federativas para detallar avances en el crecimiento, desarrollo y bienestar general, garantizan un mejor destino a todos los mexicanos de hoy y mañana.

Salvo algunos pendientes, marcha el proyecto de nación diseñado para rescatar la patria, dejada a las puertas del infierno por los enemigos de México; la nave mayor avanza viento en popa hacia puertos que permitirán la construcción del país libre, suficiente, justo y soberano al que aspiramos los mexicanos conscientes.

Daniel Moctezuma Jiménez

Candado de Trump a la inmigración

Trump cerró con su candado,

a la inmigración la puerta,

y así la frontera abierta,

que Biden había mostrado.

México, con muy buen grado,

vio pasar la humanidad,

en Darién, con su crueldad,

bajas saltan como espuma,

y Durand, con voz que suma,

denuncia la atrocidad.

Guadalupe Martínez Galindo

Gandhi no cumple con entrega de libros

El pasado 17 de septiembre, hice la compra en línea en la página de Librerías Gandhi, el pedido con el número 1562351323768-01.

He mandado correos electrónicos, mensajes por WhatsApp, llamadas telefónicas al número 55.4166.2549 opción 2, donde hay una respuesta pregrabada, después de un rato contesta que todos sus agentes están ocupados y se corta la comunicación.

He asistido personalmente al local de la librería ubicada en Miguel Ángel de Quevedo, donde me proporcionaron el teléfono indicado arriba, y me dijeron que ellos no podían solucionar mi problema.

Por el mal servicio al cliente, no he podido tener los libros ni cancelar el pedido.

Por este medio solicito que Librerías Gandhi cumpla con la entrega a la brevedad de los ejemplares adquiridos,.

Carlos Abad Martínez

Denuncian acoso laboral en bachillerato del estado de México

En el Centro de Bachillerato Tecnológico número 2, doctor Maximiliano Ruíz C., de Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México, la profesora Alejandra Delgado Romero usurpa funciones de directora con la justificación de una supuesta comisión expedida por el supervisor de zona, Leonides Rojas Núñez, omitiendo toda normatividad.

El mencionado supervisor, junto con la asesora metodológica María Elena Urbina Galván y la profesora que se ostenta ilegalmente como directora, ejercen hostigamiento laboral contra el profesor David Tinajero Rivera, con nombramiento de secretario escolar, al obstaculizar todas sus funciones y violentando sus derechos laborales.