l presidente Donald Trump confirmó que los camiones medianos y pesados importados a Estados Unidos enfrentarán un arancel de 25 por ciento a partir del 1º de noviembre. De acuerdo con la Casa Blanca, la medida fue tomada por cuestiones de “seguridad nacional” y tiene el objetivo de apoyar a los fabricantes estadunidenses de vehículos de carga y protegerlos de la “competencia externa desleal”. La Cámara de Comercio estadunidense, opuesta a los nuevos gravámenes, ha señalado que los cinco principales orígenes de las importaciones son México, Canadá, Japón, Alemania y Finlandia, “todos aliados o socios cercanos de Estados Unidos que no representan una amenaza para la seguridad nacional”.

La realidad es que estos aranceles buscan subsanar el daño ocasionado por gravámenes anteriores: tal como se advirtió al magnate, sus tarifas al acero, aluminio y otras materias primas incrementaron los costos para la industria local, borrando su competitividad frente a los productos importados. Ahora se trata de restablecer la capacidad de competir de empresas como Peterbilt, Kenworth, Freightliner o Mack Trucks a expensas de subir los precios de todas las mercancías movilizadas en camiones más costosos y con menor disponibilidad. También se verán afectados otros sectores, desde la construcción hasta el transporte escolar y los servicios de recolección de basura.

Dado que México alberga a 14 fabricantes y ensambladores de autobuses, camiones y tractocamiones, y a dos fabricantes de motores que surten al mercado estadunidense, la medida resultaría especialmente nociva para la economía nacional. Al imponer el oneroso gravamen de forma unilateral, en rompimiento de acuerdos alcanzados tras meses de arduas negociaciones conducidas por expertos, el magnate confirma que su palabra y su firma no tienen valor alguno y que violará cualquier entendimiento según se lo dicten sus conveniencias y caprichos de cada instante.