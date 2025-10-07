Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 31

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recordó ayer a las víctimas del atentado contra una aeronave civil de Cubana de Aviación, la cual estalló en pleno vuelo a unos 9 minutos después de partir de Barbados, hace 49 años. “Nuestro recuerdo hoy y siempre para las 73 personas (57 de ellas cubanas) asesinadas en el atroz crimen de Barbados. También nuestra condena y denuncia permanente al terrorismo que durante décadas se ha gestado en Estados Unidos. Los terroristas siempre han sido ellos. El dolor aún se multiplica”, escribió en X. Documentos de desclasificados en 2005 indican que la Agencia Central de Inteligencia tenía información del plan terrorista. En imagen de archivo, familiares de las víctimas del sabotaje el 6 de octubre de 1976.