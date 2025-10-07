Martes 7 de octubre de 2025, p. 31
El gobierno de Donald Trump considera “justificados los ataques letales” contra una lista secreta y amplia de cárteles y presuntos traficantes de drogas, según declaraciones de personas familiarizadas con el asunto, informó ayer CNN.
Una opinión legal clasificada, emitida por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia (OLC, por sus siglas en inglés), y que no se había reportado, señala que el presidente puede autorizar el uso de fuerza letal contra una amplia gama de organizaciones criminales que “representan una amenaza inminente para estadunidenses”.
El listado de objetivos que pueden ser alcanzados va más allá de aquellos que la administración Trump denominó recientemente “organizaciones terroristas extranjeras”, señalaron los informantes.
Validan ejecuciones
La opinión es significativa porque “parece justificar una guerra indefinida contra un registro secreto de grupos delictivos, dando al presidente el poder de designar a los narcotraficantes ‘combatientes enemigos’, y permitir que sean ejecutados sumariamente sin revisión legal”, advirtieron expertos legales.
“Bajo esta lógica, ante cualquier grupo pequeño o grande que esté traficando drogas hacia Estados Unidos, la administración podría afirmar que equivale a un ataque contra la nación y responder con fuerza letal”, denunció un ex abogado del Pentágono citado bajo anonimato por CNN.
Un memorando del Departamento de Guerra, dirigido al Congreso estadunidense la semana pasada. en el que fue descrita la base legal para llevar a cabo ataques contra embarcaciones en el Caribe, se apoyó en gran medida en la opinión de la OLC, comentaron las fuentes.
Los legisladores han solicitado en varias ocasiones a los departamentos de Justicia y al de Guerra una copia de la opinión legal, pero las agencias federales no la han proporcionado.
Washington ha realizado al menos cuatro ataques con saldo mortal contra embarcaciones en el Caribe, a las que acusó sin pruebas de transportar drogas hacia Estados Unidos.