De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 31

El gobierno de Donald Trump considera “justificados los ataques letales” contra una lista secreta y amplia de cárteles y presuntos traficantes de drogas, según declaraciones de personas familiarizadas con el asunto, informó ayer CNN.

Una opinión legal clasificada, emitida por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia (OLC, por sus siglas en inglés), y que no se había reportado, señala que el presidente puede autorizar el uso de fuerza letal contra una amplia gama de organizaciones criminales que “representan una amenaza inminente para estadunidenses”.

El listado de objetivos que pueden ser alcanzados va más allá de aquellos que la administración Trump denominó recientemente “organizaciones terroristas extranjeras”, señalaron los informantes.

Validan ejecuciones

La opinión es significativa porque “parece justificar una guerra indefinida contra un registro secreto de grupos delictivos, dando al presidente el poder de designar a los narcotraficantes ‘combatientes enemigos’, y permitir que sean ejecutados sumariamente sin revisión legal”, advirtieron expertos legales.