Mantiene Maduro los ejercicios militares en el Caribe
Tienen identificado al autor del plan // Está ligado a la extrema derecha, asevera
Martes 7 de octubre de 2025, p. 31
Caracas. Al borde de la medianoche del domingo, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó por redes sociales que el gobierno ha notificado al de Estados Unidos que grupos extremistas de la derecha venezolana han intentado colocar “explosivos letales” en su embajada en Caracas.
“En mi condición de jefe de diálogo y paz de Venezuela, quiero anunciar que por tres vías distintas hemos advertido al gobierno de Estados Unidos de una grave amenaza: mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intentan colocar explosivos letales en la embajada de Venezuela”, indica la nota divulgada por Rodríguez.
Asimismo, informó que se advirtió de estos hechos a la embajada de un país europeo “para que se sirva comunicar de la gravedad de esta información a personal diplomático de Estados Unidos”.
También dejó claro que, ante este escenario, Venezuela aumentó la vigilancia y protección de la sede diplomática, que tiene años prácticamente vacía, pues Caracas y Washington no tienen relaciones diplomáticas desde 2019.
En ese entonces, durante el primer mandato de Trump, la Casa Blanca se aventuró en el fracasado Plan Guaidó, con el que intentó legitimar a Juan Guaidó como “presidente interino” a fin de obligar al mundo a desconocer el gobierno de Nicolás Maduro y aislarlo, como parte de su estrategia de “máxima presión”.
En agosto circuló por algunos medios de comunicación que la dirigente de la oposición extremista María Corina Machado podría estar oculta dentro del complejo que comprende la embajada de Estados Unidos en Caracas. La información, difundida por el medio digital LaIguana.tv, que citó fuentes anónimas, sugería que desde allí Machado estaría dirigiendo varios atentados terroristas, como la colocación de explosivos en la Plaza Venezuela, acción frustrada el 8 de agosto por las autoridades.
Machado se estaría escudando en la inviolabilidad de las sedes diplomáticas para actuar con impunidad. Esta advertencia hecha por el gobierno bolivariano ha revivido la conseja de la supuesta permanencia de la dirigente opositora en el recinto.
Comunicación bilateral
El hecho de que fuera Jorge Rodríguez quien hizo público el aviso sobre el intento de poner explosivos en la embajada estadunidense pone el foco en las vías de comunicación entre Washington y Caracas, que el presidente Maduro calificó hace un par de semanas como “desechas” desde que su par, Donald Trump, instaló un contingente militar en el Caribe que amenaza a la República Bolivariana.
En este sentido, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, sostuvo que la Policía Diplomática de Venezuela “ha estado en contacto con ellos (funcionarios de la embajada) constantemente para darle la protección a la zona”.
Cabello también aseguró que Washington “recibió la información y la asumió con la rigurosidad del caso”.
Al respecto, el presidente Maduro agregó en su programa de televisión que la tarde de ayer Jorge Rodríguez se comunicó con funcionarios de Casa Blanca con el fin de notificar sobre la situación. Sostuvo que los organismos de inteligencia venezolanos tienen identificados a los implicados en este intento de acto terrorista y están en proceso de búsqueda y captura.
“Este atentado tuvo conocimiento y fue pedido por una persona que ya se sabrá”, afirmó Maduro, para luego acotar que las investigaciones están “en pleno desarrollo”.
Sin embargo, el diario The New York Times citó ayer fuentes oficiales estadunidenses que aseguran que Trump ordenó interrumpir todos los contactos diplomáticos con el gobierno de Venezuela. La orden habría sido dada directamente a Richard Grenell, quien ha fungido desde enero como enviado especial de Washington para Venezuela.
Maniobras precautorias
Desde el domingo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lleva a cabo el “Ejercicio de defensa insular Luisa Cáceres de Arismendi”, en el mar que rodea la Isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta, en el oriente del país.
Estas maniobras comprenden movilización de artillería terrestre, marítima y aérea, así como acciones con fuego real. En las redes sociales del ejército, la aviación, la armada y el Comando Estratégico Operacional se observan fotografías y videos que documentan las maniobras.
Estas acciones de las fuerzas militares venezolanas, que se inscriben en la movilización que desde hace dos meses realizan para prepararse ante una posible agresión de Estados Unidos, ocurren a sólo horas de que el Comando Sur difundió imágenes de sus propios ejercicios militares con fuego real en el mar Caribe.
Trump declaró, a bordo de un portaviones sobre el estado de Virginia, que la operación en el Caribe, que él llama “antidrogas”, pasará a una “fase dos”, y que se plantea llevar a tierra las acciones “contra los cárteles”.
Esto ha generado debate sobre si el mandatario estaría anunciando una agresión directa sobre territorio venezolano, toda vez que la retórica de Washington ha asociado su operación antidrogas con el gobierno de Venezuela. “Veremos en qué consiste la fase dos”, dijo Trump con su ya acostumbrada muletilla que busca generar incertidumbre.