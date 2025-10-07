Ángel González

Martes 7 de octubre de 2025, p. 31

Caracas. Al borde de la medianoche del domingo, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó por redes sociales que el gobierno ha notificado al de Estados Unidos que grupos extremistas de la derecha venezolana han intentado colocar “explosivos letales” en su embajada en Caracas.

“En mi condición de jefe de diálogo y paz de Venezuela, quiero anunciar que por tres vías distintas hemos advertido al gobierno de Estados Unidos de una grave amenaza: mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intentan colocar explosivos letales en la embajada de Venezuela”, indica la nota divulgada por Rodríguez.

Asimismo, informó que se advirtió de estos hechos a la embajada de un país europeo “para que se sirva comunicar de la gravedad de esta información a personal diplomático de Estados Unidos”.

También dejó claro que, ante este escenario, Venezuela aumentó la vigilancia y protección de la sede diplomática, que tiene años prácticamente vacía, pues Caracas y Washington no tienen relaciones diplomáticas desde 2019.

En ese entonces, durante el primer mandato de Trump, la Casa Blanca se aventuró en el fracasado Plan Guaidó, con el que intentó legitimar a Juan Guaidó como “presidente interino” a fin de obligar al mundo a desconocer el gobierno de Nicolás Maduro y aislarlo, como parte de su estrategia de “máxima presión”.

En agosto circuló por algunos medios de comunicación que la dirigente de la oposición extremista María Corina Machado podría estar oculta dentro del complejo que comprende la embajada de Estados Unidos en Caracas. La información, difundida por el medio digital LaIguana.tv, que citó fuentes anónimas, sugería que desde allí Machado estaría dirigiendo varios atentados terroristas, como la colocación de explosivos en la Plaza Venezuela, acción frustrada el 8 de agosto por las autoridades.

Machado se estaría escudando en la inviolabilidad de las sedes diplomáticas para actuar con impunidad. Esta advertencia hecha por el gobierno bolivariano ha revivido la conseja de la supuesta permanencia de la dirigente opositora en el recinto.

Comunicación bilateral

El hecho de que fuera Jorge Rodríguez quien hizo público el aviso sobre el intento de poner explosivos en la embajada estadunidense pone el foco en las vías de comunicación entre Washington y Caracas, que el presidente Maduro calificó hace un par de semanas como “desechas” desde que su par, Donald Trump, instaló un contingente militar en el Caribe que amenaza a la República Bolivariana.

En este sentido, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, sostuvo que la Policía Diplomática de Venezuela “ha estado en contacto con ellos (funcionarios de la embajada) constantemente para darle la protección a la zona”.