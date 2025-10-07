Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 30

Pekín. China calificó ayer las afirmaciones del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Merino Cabrera, de “mentiras” que tienen como fin “provocar conflictos entre Pekín y otros países”, a través de un comunicado difundido por la embajada china en Panamá.

Merino Cabrera tachó de “perjudicial” la influencia de China en el Canal de Panamá, en declaraciones el fin de semana al portal Contrapeso, y acusó a Pekín de supuestos ciberataques y corrupción, mientras amenazó con la cancelar las visas de quienes cooperen con empresas chinas.

Pekín denunció que los comentarios de Merino “no tienen mínimos fundamentos fácticos y bases científicas”, y aseguró que se trata de un “intento de socavar las relaciones de China con los países de la región, privar a estos de su autonomía en política exterior y servir a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Los proyectos desarrollados por empresas chinas en Panamá y otros países de América Latina y el Caribe han hecho importantes contribuciones al desarrollo económico y social”, apuntó el texto.