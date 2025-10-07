Reuters y Ap

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 30

París. Horas después de que su último primer ministro se vio obligado a dimitir –incapaz de formar un gabinete que durara más de un día–, el presidente francés Emmanuel Macron fue visto paseando solo junto al río Sena en una fría mañana de otoño.

Los guardaespaldas se mantenían a distancia mientras él salía por una verja de hierro forjado hacia el terraplén de piedra vestido con abrigo negro.

La escena, captada desde lejos en video y emitida por la televisión francesa, evocaba imágenes de Charles de Gaulle buscando consuelo en las llanuras barridas por el viento de Irlanda tras su dimisión a finales de los años 60: un líder replegándose sobre sí mismo a medida que su era política llegaba a su fin.

Macron es presidente hasta 2027, pero la dimisión de Sébastien Lecornu, su quinto primer ministro en dos años, aumentó las posibilidades de que el otrora chico de oro de la política francesa no llegue al final de su último mandato. Macron parecía decidido a evitar ese destino ayer, dando a Lecornu dos días para conversaciones de última hora con la oposición para tratar de trazar un camino para salir del atolladero.

Al pedir a Lecornu una última oportunidad, Macron mostró su disgusto por las únicas opciones que le quedan: nuevas elecciones parlamentarias que podrían dar el poder a la extrema derecha, o su propia dimisión, una medida que ha descartado en repetidas ocasiones.

En tanto sus opciones se reducen, el impopular Macron se ha ido quedando cada vez más aislado a escala nacional, viendo cómo sus antiguos aliados se distanciaban mientras intentaban reforzar sus propias posibilidades de sucederle en los comicios.

Casi la mitad de los franceses culpa a Macron de la crisis actual, mientras que 51 por ciento cree que su dimisión desbloquearía la situación, según un sondeo de Elabe para BFMTV .

Crisis política desde 2024

Desde que el año pasado fracasó en su apuesta de convocar unas elecciones legislativas anticipadas, que desembocaron en un Parlamento dividido entre tres bloques ideológicamente opuestos, el presidente ha intentado salir adelante con gabinetes minoritarios.

Decidido a preservar su legado económico de recortes fiscales y una revisión de las pensiones en unmomento de creciente preocupación de los inversores por el abismal déficit de Francia, Macron ha nombrado primeros ministros de una alianza ad hoc de conservadores y centristas.