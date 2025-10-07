Ap

Martes 7 de octubre de 2025, p. 29

Ginebra. El titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, dijo ayer que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha llevado a cabo prácticas de deportación que violan el derecho internacional y criticó que se haya desatado una reacción mayor en algunos países contra los migrantes y refugiados.

Grandi utilizó un discurso para lamentar que los drásticos recortes de fondos han obligado a su agencia a reducir casi 5 mil empleos este año, o casi una cuarta parte de su fuerza laboral, y que los recortes pueden no haber terminado.

“Éste ciertamente no fue un año fácil para ninguno de nosotros”, afirmó Grandi en la apertura del comité ejecutivo del Acnur. “Pero recuerden, por favor: nunca ha habido un año fácil para ser un refugiado y nunca lo habrá”.

También mencionó algunos puntos positivos y elogió los esfuerzos de paz liderados por la administración Trump en la República Democrática del Congo, donde el conflicto ha desplazado a millones de personas.

En la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el mes pasado, la administración Trump –que ha reducido el apoyo este año para la ayuda humanitaria internacional– propuso a otros países su visión de que se ha abusado del sistema mundial de solicitud de asilo y necesita ser reformado, en parte reprimiendo la migración.