Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 29

El gobierno de México alcanzó un acuerdo con Tel Aviv para repatriar a los seis connacionales que están presos en ese país y fueron parte de la Global Sumud Flotilla –junto con otros 443 activistas–, que llevaba ayuda humanitaria a Gaza y fue interceptada por el ejército israelí.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el embajador en esa nación, Mauricio Escanero, realizó una visita consular a los mexicanos, quienes están en el centro de detención en Ketziot, cerca de la frontera con Egipto.

“Se les compartió información sobre su próxima repatriación a México, para la cual ya se obtuvo autorización del gobierno israelí, y que se realizará en coordinación con nuestras embajadas en la región”, señaló la cancillería en un comunicado.

Esta semana estarían aquí

La SRE destacó que para asegurar su retorno se aplicará un protocolo de protección que incluye el acompañamiento del embajador Escanero, aunque no ahondó en detalles de cómo y por dónde saldrán, la ruta ni la fecha tentativa de su llegada a territorio mexicano.

Por su parte, familiares de los seis connacionales informaron a este diario que se estima aterricen en México en tres o cuatro días.