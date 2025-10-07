Egipto da visto bueno al plan de pacificación
Martes 7 de octubre de 2025, p. 28
El Cairo., Israel y Hamas empezaron ayer negociaciones indirectas en Egipto, cuyo presidente, Abdel Fattah al Sisi, elogió el plan de su par estadunidense, Donald Trump, para poner fin la guerra en Gaza.
“Un alto el fuego, el regreso de prisioneros y detenidos, la reconstrucción de Gaza y el inicio de un proceso político pacífico que conduzca al establecimiento y reconocimiento del Estado palestino significan que estamos en el camino correcto hacia una paz y estabilidad duraderas”, añadió el mandatario.
La primera ronda de conversaciones sobre Gaza entre el movimiento de resistencia islámica y los mediadores terminó en el balneario Sharm al Sheij, en medio de una “atmósfera positiva”, informó un medio vinculado al Estado egipcio; asimismo, se reportó que las negociaciones continuarán hoy, reportó Al Qahera News.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó haber dicho, como indicó un reporte del portal Axios, que el primer ministro Benjamin Netanyahu es “jodidamente negativo”, durante una conversación telefónica entre ambos líderes, luego de que Hamas aceptó parte de su propuesta de paz, informó The Times of Israel.
“No, no es cierto. Ha sido muy positivo con el acuerdo”, declaró el magnate sobre el premier, y agregó: “creo que vamos a llegar a un acuerdo. Han estado intentando llegar a un acuerdo con Gaza literalmente durante siglos”.
El movimiento palestino pidió a Egipto que proporcione garantías y mecanismos de supervisión para un alto el fuego, al señalar la posibilidad de que Netanyahu “reniegue”, como lo hizo en marzo cuando rompió el último acuerdo, informaron fuentes palestinas.
Un funcionario de seguridad egipcio, que solicitó el anonimato, confirmó que Hamas requirió garantías para el alto total de la guerra y la retirada israelí de Gaza. Las negociaciones están programadas para durar tres días.