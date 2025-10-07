Xinhua, Afp, The Independent y Xinhua

Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 28

El Cairo., Israel y Hamas empezaron ayer negociaciones indirectas en Egipto, cuyo presidente, Abdel Fattah al Sisi, elogió el plan de su par estadunidense, Donald Trump, para poner fin la guerra en Gaza.

“Un alto el fuego, el regreso de prisioneros y detenidos, la reconstrucción de Gaza y el inicio de un proceso político pacífico que conduzca al establecimiento y reconocimiento del Estado palestino significan que estamos en el camino correcto hacia una paz y estabilidad duraderas”, añadió el mandatario.

La primera ronda de conversaciones sobre Gaza entre el movimiento de resistencia islámica y los mediadores terminó en el balneario Sharm al Sheij, en medio de una “atmósfera positiva”, informó un medio vinculado al Estado egipcio; asimismo, se reportó que las negociaciones continuarán hoy, reportó Al Qahera News.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó haber dicho, como indicó un reporte del portal Axios, que el primer ministro Benjamin Netanyahu es “jodidamente negativo”, durante una conversación telefónica entre ambos líderes, luego de que Hamas aceptó parte de su propuesta de paz, informó The Times of Israel.