Periódico La Jornada

Martes 7 de octubre de 2025, p. 28

Ramallah. Israel arrojó más de 200 mil toneladas de explosivos contra la franja de Gaza a lo largo de la cruenta ofensiva que comenzó hace dos años en respuesta a una incursión armada de Hamas en su territorio, informó ayer el gobierno del enclave palestino.

Las autoridades gazatíes acusaron a Tel Aviv de “realizar una campaña de hambruna y limpieza étnica” con los bombardeos y precisaron que la llamada “zona humanitaria segura” de Al Mawasi recibió ataques más de 130 veces, desde el 7 de octubre de 2023, indicó el medio Al Mayadeen.

Las pérdidas directas totales ascienden a más de 70 mil millones de dólares, incluidos 5 mil millones en el sector de la salud y 4 mil millones en la educación; asimismo, las tierras de cultivo y la pesca fueron arrasadas, lo que amenaza la seguridad alimentaria a largo plazo.

El reporte agrega que las ofensivas destruyeron 90 por ciento de la infraestructura de Gaza y más de 80 por ciento del territorio se encuentra bajo ocupación israelí; más de 2 millones de civiles fueron desplazados por la fuerza, muchos de ellos en múltiples ocasiones, añadió el gobierno de la franja de Gaza en poder de Hamas.

En cuanto a servicios básicos, las autoridades expusieron que 38 hospitales y 96 clínicas fueron destruidos o quedaron inoperables, mientras 197 ambulancias fueron alcanzadas durante las embestidas de Tel Aviv.

Destacaron que las fuerzas armadas israelíes asesinaron a mil 670 profesionales del sector de la salud, 140 socorristas de la defensa civil, 540 trabajadores humanitarios y 254 trabajadores de la prensa.

Hamas realizó una violenta incursión en Israel con saldo de unos mil 200 muertos y 250 secuestrados el 7 de octubre de 2023, a lo que el régimen de Benjamin Netanyahu reviró con una guerra en la que ha asesinado al menos a 67 mil 139 palestinos y 9 mil 500 están desaparecidos bajo los escombros.