En dos años de guerra ha destruido 90% de la infraestructura
Además de los 67 mil 139 palestinos asesinados por sus tropas, entre ellos 20 mil menores, ha matado a 254 periodistas y a más de mil 800 profesionales de la salud y rescatistas
Martes 7 de octubre de 2025, p. 28
Ramallah. Israel arrojó más de 200 mil toneladas de explosivos contra la franja de Gaza a lo largo de la cruenta ofensiva que comenzó hace dos años en respuesta a una incursión armada de Hamas en su territorio, informó ayer el gobierno del enclave palestino.
Las autoridades gazatíes acusaron a Tel Aviv de “realizar una campaña de hambruna y limpieza étnica” con los bombardeos y precisaron que la llamada “zona humanitaria segura” de Al Mawasi recibió ataques más de 130 veces, desde el 7 de octubre de 2023, indicó el medio Al Mayadeen.
Las pérdidas directas totales ascienden a más de 70 mil millones de dólares, incluidos 5 mil millones en el sector de la salud y 4 mil millones en la educación; asimismo, las tierras de cultivo y la pesca fueron arrasadas, lo que amenaza la seguridad alimentaria a largo plazo.
El reporte agrega que las ofensivas destruyeron 90 por ciento de la infraestructura de Gaza y más de 80 por ciento del territorio se encuentra bajo ocupación israelí; más de 2 millones de civiles fueron desplazados por la fuerza, muchos de ellos en múltiples ocasiones, añadió el gobierno de la franja de Gaza en poder de Hamas.
En cuanto a servicios básicos, las autoridades expusieron que 38 hospitales y 96 clínicas fueron destruidos o quedaron inoperables, mientras 197 ambulancias fueron alcanzadas durante las embestidas de Tel Aviv.
Destacaron que las fuerzas armadas israelíes asesinaron a mil 670 profesionales del sector de la salud, 140 socorristas de la defensa civil, 540 trabajadores humanitarios y 254 trabajadores de la prensa.
Hamas realizó una violenta incursión en Israel con saldo de unos mil 200 muertos y 250 secuestrados el 7 de octubre de 2023, a lo que el régimen de Benjamin Netanyahu reviró con una guerra en la que ha asesinado al menos a 67 mil 139 palestinos y 9 mil 500 están desaparecidos bajo los escombros.
Del total de fallecidos, más de 20 mil eran niños y adolescentes, de los cuales mil 15 tenían menos de un año, y unas 12 mil 500 mujeres, 9 mil de ellas embarazadas. El gobierno gazatí alertó que 460 perdieron la vida por hambre y desnutrición, así como 42 por ciento de los pacientes renales debido a la falta de atención médica.
Al menos 125 palestinos fueron asesinados por las tropas israelíes desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el viernes pasado que Tel Aviv cesara los bombardeos.
En este contexto, Vladimir Putin, mandatario ruso, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, abordaron en una llamada telefónica la situación en Medio Oriente, incluido el plan de paz del magnate estadunidense, y la “firme” postura de Rusia de apoyar el reconocimiento de Palestina como Estado.
Moscú informó que Putin y Netanyahu también intercambiaron puntos de vista sobre “otros asuntos regionales”, como su “interés por encontrar soluciones negociadas a la situación en torno al programa nuclear iraní y para una mayor estabilización en Siria”.
Cisjordania sigue siendo blanco de ofensivas
El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas envió una carta al Comité Noruego del Nobel para que otorguen el Nobel de la Paz al mandatario estadunidense, Donald Trump.
Y el ejército de Israel aseguró que demolió la vivienda de Ahmed Rafik Muhamad al Haimuni, en Cisjordania reocupada, a quien atribuyó un ataque perpetrado en octubre de 2024 en un tranvía en la zona de Jafa, adyacente a Tel Aviv, suceso que dejó siete muertos y 15 heridos.